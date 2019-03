Stad verkoopt eigendommen via digitaal platform Biddit Wannes Vansina

19 maart 2019

17u06 0

Stad en Sociaal Huis Mechelen zullen openbare verkopen van onroerende eigendommen als woningen, gronden en kantoren voortaan verkopen via het online biedingsplatform Biddit. “Kandidaat-kopers moeten zich niet meer verplaatsen naar een verkoopzaal om deel te nemen aan een openbare verkoop. Integendeel, bieden kan via een laptop, tablet of smartphone, waar de kandidaat-koper zich ook bevindt”, zegt schepen van Eigendommen Koen Anciaux (Open Vld). Voor het online bieden van start gaat, staan de panden wel zo’n drie tot vier weken in de aanbieding zodat kopers de kans krijgen het pand te bezoeken en zich te vergewissen van de budgettaire mogelijkheden. De identiteit van de verkoper en de bieders blijft tijdens het biedproces onzichtbaar. Ander voordeel is dat de koper het aangekochte goed sneller kunnen gebruiken. Alle noodzakelijke controles om het eigendom over te dragen, gebeuren al voordat het pand online te koop wordt aangeboden.