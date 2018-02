Stad verklaart vrouw onterecht dood én koppelt haar aan schoonvader 26 februari 2018

Een administratieve vergissing zorgt voor opschudding in Mechelen. Op een uittreksel voor het overlijden van Petrus Wesemael stond te lezen dat ook zijn schoondochter overleden is, maar zij is gelukkig springlevend.





Petrus overleed op 15 februari. Hij werd 91. Bij het opvragen van een uittreksel uit het register van overlijden - nodig voor de bank en om mee te kunnen geven aan familieleden om verlof te krijgen voor de begrafenis - liep het mis. Op dat document staat namelijk dat Petrus weduwnaar was van Gwendolina Coppens, zijn ... 66-jarige schoondochter. "Ik las dat pas een paar dagen later. Het was wel even schrikken", zegt zoon Rik Wesemael. "We waren daar niet mee opgezet. Zo'n document moet correct zijn. Ik had er ook al eentje afgegeven, aan het ziekenfonds. Hopelijk komen daar geen problemen van in verband met de uitbetaling van het pensioen." Hij trok meteen naar het stadhuis om de fout te laten rechtzetten. Hij kreeg er excuses en een correct uittreksel. "Blijkbaar was ik niet de eerste. Het zou iets te maken met een verkeerde connectie die werd gemaakt op de computer", zegt Wesemael, bekend als trekker van wandelclub Opsinjoorke. Volgens schepen van Burgerlijke Stand Marc Hendrickx ligt de fout aan Brussel. "We hebben die dag twee of drie dergelijke gevallen gehad, maar enkel in het geval van mijnheer Wesemael werd dat niet opgemerkt. Maandag nemen we contact op met Binnenlandse Zaken om te bekijken hoe we dit kunnen voorkomen." (WVK)