Stad verhuurt parkeerplaatsen omdat ambtenaren deze niet meer gebruiken Wannes Vansina

15 januari 2019

11u36 0

De stad Mechelen verhuurt vanaf volgende maand een aantal autostaanplaatsen in de ondergrondse parkeergarage van het gebouw Leliëndaal van het Sociaal Huis in de Korte Schipstraat, vlakbij de Bruul. De parkeerplaatsen worden niet meer gebruikt sinds het stadsbestuur de beslissing nam dat ambtenaren geen recht meer hebben op een eigen gratis plek voor hun wagen. Ze konden deze wel huren, maar blijkbaar verkozen ze in dat geval blijkbaar toch een andere oplossing. Kostprijs: 85 euro per maand. Wie interesse heeft, kan hier terecht. Huurders moeten er wel rekening mee houden dat de parking in de autoluwe zone ligt.