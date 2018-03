Stad treedt toe tot Statiegeldalliantie 02 maart 2018

De stad Mechelen treedt toe tot de Statiegeldalliantie. Zowel de meerderheidsfracties als oppositiepartij sp.a dienden dienaangaande dinsdagavond een voorstel in tijdens de gemeenteraadszitting. "De opruimkost voor statiesgeld wordt jaarlijks op 61,5 miljoen euro geraamd, een enorme kost voor 90 procent gedragen door de lokale besturen. Een studie van minister Joke Schauvliege toont aan dat de invoering van het statiegeldprincipe die kost met 25 miljoen zou doen dalen", zegt Alexander Vandersmissen (Open Vld). Tine Van den Brande (sp.a) merkte op dat flesjes en blikjes beter kunnen worden gerecycleerd als ze apart worden ingezameld in plaats van in een PMD-zak. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd. Door toe te treden tot de alliantie vraagt ook de stad Mechelen de regering om snel werk te maken van de invoering van statiegeld. (WVK)