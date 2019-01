Stad test schoolstraat aan poort basisschool Ursulinen Wannes Vansina

08 januari 2019

09u27 0 Mechelen Om de verkeerssituatie aan basisschool Ursilinen veiliger te maken, heeft de stad Mechelen een schoolstraat ingevoerd in de Groenstraat. Bij het openen en sluiten van de school mogen wagens de straat niet in.

Tijdens schooldagen mogen auto’s de zone tussen de kruispunten Sint-Jacobstraat en Lange Nieuwstraat niet inrijden tussen 8.10 tot 8.40 uur en tussen 15.20 tot 16 uur (op woensdagen van 12 tot 12.30 uur). Uitrijden mag wel. Schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld) legt uit: “Met de ervaring uit de bestaande schoolstraten in de Thaborstraat en de Louizastraat weten we dat dit principe goed werkt. De gevolgen voor de directe omwonenden blijven beperkt en het verkeer wordt er voor de fietsers en voetgangers een pak veiliger op. Om het verkeer in de omliggende straten ook veilig te houden, worden enkele aanvullende maatregelen genomen, die permanent van kracht zijn. Zo wordt onder andere een ‘kiss & ride’-zone ingericht op de hoek van de Groenstraat met de Van Benedenlaan en worden enkele beperkte circulatiemaatregelen genomen.” Er verdwijnen ook drie parkeerplaatsen in de Groenstraat. Volgens schepen van Onderwijs Marina De Bie (Groen) zal meer veiligheid ervoor zorgen dat meer ouders ervoor kiezen met de fiets of te voet naar school te (laten) gaan. “Dit is niet alleen gezonder, maar kan er ook voor zorgen dat het maken van duurzame keuzes in het verkeer van jongs af aan een evidentie wordt.” De stad wil de schoolstraat na drie maanden evalueren. Een eerste evaluatievergadering vindt plaats op 5 februari om 20 uur in basisschool Ursulinen.