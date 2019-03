Stad subsidieert re-integratieproject voor gedetineerden Wannes Vansina

01 maart 2019

11u41

De stad Mechelen geeft 27.700 euro aan Reconnect, een partiticiepatieproject van ROHM in Mechelse gevangenis. Het moet gedetineerden helpen opnieuw hun weg te vinden in de maatschappij na hun vrijlating. Het omvat onder meer een sport-, cultureel, artistiek aanbod, taallessen en jobcoaching in de gevangenis. Daarnaast bezoekt ROJM jongeren die voor de eerste keer in de gevangenis komen en minderjarige jongeren in gesloten instellingen. Na hun hun vrijlating worden jongeren begeleid bij inschrijvingen in onder meer school, VDAB en mutualiteit. “Iedereen verdient een tweede kans en daarom ben ik zeer tevreden met het ondersteunende participatieproject van ROJM. Dat geeft de jongeren een duw in de rug en zo staan ze er niet alleen voor”, aldus Jeugdschepen Abdrahman Labsir (Open Vld).