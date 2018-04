Stad subsidieerde 198 bewonersinitiatieven in 2017 28 april 2018

02u42 0

Mechelen heeft in 2017 198 bewonersinitiatieven als straat- of wijkfeesten, nieuwjaarsdrinks of buurtpicknicks gesubsidieerd, goed voor een bedrag van 71.650 euro.





Het aantal zit nog in stijgende lijn, want het eerste kwartaal van dit jaar werden al 88 aanvragen goedgekeurd tegenover 66 in dezelfde periode vorig jaar. "Het vernieuwde en vereenvoudigde reglement op bewonersinitiatieven slaagt er in om meer burgers aan te zetten om initiatieven te nemen en heeft z'n doelstelling dus niet gemist", concludeert schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA). Een initiatief op straatniveau kan 150 euro krijgen, een op buurtniveau 500. Een van de voorwaarden is dat alle inwoners van het gebied moeten worden uitgenodigd. Info: www.mechelen.be/neem-een-bewonersinitiatief-2. (WVK)