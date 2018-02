Stad stuurt zelf voedingscontroleur op pad 03 februari 2018

03u22 0 Mechelen Schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA) kondigt een actieplan aan om de voedselhygiëne bij ambulante handelaars te verbeteren. Die beslissing komt er nadat minder dan 10 procent van de kramen in orde bleek.

Uit cijfers van het FAVV bleek onlangs dat het niet al te best gesteld is met de voedselhygiëne in Mechelen. Slechts 9 procent van de gecontroleerde kramen bleek in orde. In eerste instantie werd door sommige media de zaterdagmarkt met de vinger gewezen. Onterecht, zo blijkt nu uit de detailcijfers die Den Roover opvroeg. Blijkt dat er in Mechelen slechts elf steekproeven werden uitgevoerd, geen enkele op de zaterdagmarkt. Ze werden wel uitgevoerd bij festivals, evenementen, eventlocaties en individuele ambulante kramen. "Omdat elke uitbating van een kraam dat niet werkt volgens de wettelijke normen qua voedselveiligheid en hygiëne er één te veel is, wordt een actieplan uitgewerkt om deze ook actief door de stad te laten opsporen en om de samenwerking met het FAVV te verbeteren", stelt Den Roover. In de toekomst zal de stad zelf een controleur op pad sturen om bij steekproef kramen te controleren zowel op de zaterdagse markt als bij evenementen. "We stellen het FAVV voor om ook in Mechelen meer te controleren dan de laatste jaren het geval is. Jaarlijks zullen de controles van het FAVV op Mechels grondgebied opgevraagd worden. Kramen die niet in orde bevonden zijn, zal gevraagd worden welke maatregelen ze genomen hebben om wel in orde te zijn, alvorens ze toestemming krijgen om op Mechels grondgebied actief te zijn." (WVK)