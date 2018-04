Stad stuurt speelpleinwerkers op EHBO-cursus 26 april 2018

De speelpleinwerkers die als 'grote broers en zussen' een oogje in het zeil houden op twaalf speelpleintjes in Mechelen, hebben gisteren een EHBO-cursus gevolgd om ook bij ongevallen adequaat te kunnen reageren.





Op een plein waar veel kinderen en tieners samenkomen, kan er altijd iets gebeuren. Het is vooral belangrijk dat de speelpleinwerkers weten hoe ze de eerste hulp kunnen bieden en hoe en wanneer ze de hulpdiensten moeten inschakelen. Eerder kregen ze al vormingen conflicthantering en weerbaarheidstraining. Volgens Preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V) houden de studenten niet alleen de pleintjes veilig en aangenaam. "Ze leren ook zeer veel bij." De vijftien broers en twee zussen zijn sinds de tweede week van de paasvakantie actief en nog tot het einde van de herfstvakantie. (WVK)