Stad stippelt krijtlijnen uit voor Spreeuwenhoek: “Minder woningen, zonder planschade te betalen” Wannes Vansina

28 maart 2019

09u05 0 Mechelen “Er komen minder woningen.” Dat zegt het stadsbestuur over Spreeuwenhoek in Muizen. Al maakt het tegelijk een kanttekening: “We gaan geen miljoenen euro’s aan planschade betalen”. Intussen krijgt de tijdelijke invulling voor de vroegere voetbalvelden concrete vorm. Er is sprake van onder meer een belevingstuin en BMX-parcours.

De stad maakt een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor Spreeuwenhoek omdat het vorige op losse schroeven staat sinds een arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen van eind 2017. Sindsdien kan elke bouwvergunning met succes worden aangevochten. Woensdagavond gaf het stadsbestuur een stand van zake over het heikele dossier tijdens een bewonersvergadering. Het wil het RUP niet herstellen, maar komen met een nieuw project voor de buurt. “We willen een beter plan dan het verouderde dat we nu hebben”, zegt Greet Geypen (Open Vld). Bedoeling is snel een studiebureau aan te stellen – er wordt gekeken naar Igemo omdat dit ook het aangrenzende Ragheno uittekent.

Planschade

De schepen geeft aan dat er volgens het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid twee opties zijn: of Spreeuwenhoek wordt een dichtbebouwde stedelijke wijk of het wordt een groene buurt die de leefbaarheid van de stad verhoogt. Het stadsbestuur kiest voor de tweede optie, zoals de buurt ook vraagt. “Er gaan nooit 360 woningen komen op Spreeuwenhoek zoals het huidige plan wel nog voorziet. Het aantal zal sowieso dalen. In welke mate, dat zal het volgende traject uitmaken.” Belangrijke randvoorwaarde: “De belastingbetaler mag niet voor miljoenen op kosten worden gejaagd voor planschade en onteigeningen”, aldus Geypen.

Verkeer

Andere principes die het stadsbestuur hanteert zijn de realisatie van een groene long in het gebied en het behoud van het Bos van Loos. Dat laatste komt er op vraag van de buurt, maar zorgt tegelijkertijd ook voor onrust. Het niet aanleggen van de ontsluitingsweg door het Bos van Loos maakt dat de toekomstige bewoners van Spreeuwenhoek met hun wagens door de bestaande Sint-Albertuswijk moeten. “De straten zijn daar helemaal niet op voorzien. Dan zijn de bewoners de pineut”, protesteert een dame. Andere bewoners wijzen erop dat de Leuvensesteenweg nu al meer dan verzadigd is. “Dit project starten is zinloos, want dan staan we binnenkort met zijn allen overal stil.” Volgens Geypen moet het milieueffectenrapport daar een antwoord op bieden. Ook op de waterhuishouding overigens, een anker heikel thema.

BMX-parcours

Intussen krijgen de plannen voor de tijdelijke invulling van de vroegere voetbalvelden van KFC Muizen concrete vorm. In overleg met buurtbewoners werd gezocht naar een bestemming voor de komende drie à vier jaar van het 12.000m² grote braakliggend terrein. Momenteel is er een plan om er een belevingstuin voor kinderen, een BMX-parcours, een hondenweide, een multifunctioneel plein voor feestelijkheden, een moestuin én een Finse looppiste aan te leggen. “Er werd nog niks afgeklopt”, geeft schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen) aan.