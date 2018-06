Stad stelt ticketleverancier in gebreke 16 juni 2018

Het Mechelse college van burgemeester en schepenen heeft vrijdag beslist om de leverancier voor de tickets van het Cultuurcentrum formeel in gebreke te stellen. Dat is de eerste stap naar het bekomen van een schadevergoeding. Afgelopen zondag liep de verkoop volledig in het honderd, de stad wil de kosten voor onder meer personeel en de imagoschade verhalen. "Dat moet worden gecompenseerd, dat spreekt voor zich. Op welke manier zullen we nog zien", zegt cultuurschepen Björn Siffer (Groen). De schade wordt nog berekend. De verkoop herneemt nu zondag. (WVK)