Stad stelt Gendarmenhof voor 26 maart 2018

02u35 1

Het stadsbestuur van Mechelen heeft zaterdag de naam voorgesteld van de nieuwe straat op de Tinelsite: Gendarmenhof. Dat tijdens een feestelijk evenement met de buurt- en toekomstige bewoners. Zij waren het overigens ook die de naam kozen bij een bevraging. Het gaat uiteraard om een verwijzing naar de rijkswacht (en later politie) die er van 1912 tot 2016 gevestigd was. Ook de gebouwen rondom zullen verwijzen naar politiegraden: Adjudant, Brigadier en Sjampetter. In totaal komen er 73 woningen op de Tinelsite. Het gaat om appartementen en eengezinswoningen, naast een park en de bibliotheek. De ondergrondse parking voor de buurt en bezoekers van Kazerne Dossin en de bib zal eerst klaar zijn. Deze opent eind juni.





(WVK)