Stad schrapt vuurwerk op Vlaamse en Nationale Feestdag Wannes Vansina

21 maart 2019

13u28 0 Mechelen De Vlaamse en Nationale Feestdag wordt in Mechelen voortaan gevierd zonder vuurwerk. Met oudjaar blijft het vuurwerk wel behouden, al worden dan bij voorkeur geluidsarme vuurpijlen de lucht in geschoten.

Deze week raakte bekend dat Vlaanderen het vuurwerk overal wil verbieden, om ongelukken met bange dieren te vermijden. De stad besliste enkele weken geleden al om het vuurwerk op 11 en 21 juli te schrappen. Volgens het bestuur is er “een maatschappelijk groeiende consensus om vuurwerk te weren tijdens de feestdagen”. “Het welzijn van onze dieren heeft in Mechelen voorrang op vuurwerk. We willen de angst bij de dieren zoveel mogelijk beperken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Koen Anciaux (Open Vld).

Vuurwerk volledig bannen, dat wil de stad nu ook weer niet doen. “We bekijken de mogelijkheden voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk tijdens oud & nieuw vanop de Romboutstoren.” Een algemeen verbod op particulier vuurwerk met oudjaar is voorlopig ook niet aan de orde. Volgens Anciaux valt dat toch niet af te dwingen. Wel zou verboden worden om in bepaalde zones nog vuurwerk af te steken, bijvoorbeeld in de buurt van de Dierenbescherming of het ziekenhuis.