Stad ruimt 200 weesfietsen op 13 april 2018

02u49 0 Mechelen Bij een grootschalige fietsopruimactie in de Mechelse binnenstad en stationsomgeving hebben medewerkers van 't Atelier donderdag zo'n 200 weesfietsen opgeruimd.

De stad, de politie en 't Atelier zetten de grote actie samen op poten om komaf te maken met de vele weesfietsen: fietsen die al gedurende langere tijd ergens staan zonder dat de eigenaar er gebruik van maakt.





Preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V) schrok wel van het hoge aantal weesfietsen. Liefst 200 stuks, en heus niet alleen wrakken. Er zat zelfs een bakfiets bij. Ze worden gedurende drie maanden bewaard in de (ongebruikte) voetgangerstunnel onder het stationsplein zodat eigenaars zich nog kunnen melden. Daarna worden ze gedoneerd aan de sociale werkplaats 't Atelier. Dat zal proberen de fietsen een tweede leven te geven.





"Je kan je fiets ook meteen binnenbrengen in 't Atelier. Zo vermijd je dat je fiets door slijtage een wrakfiets wordt en kunnen we je fiets een tweede leven geven", zegt operationeel verantwoordelijke Lucas De Clercq. De fietsen werden niet zomaar opgehaald. Vooraf werden de eigenaars gewaarschuwd via een labelingactie. (WVK)