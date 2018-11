Stad raakt stilaan in kerstsfeer Wannes Vansina

13 november 2018

12u36 0

De stad Mechelen raakt stilaan in kerstsfeer. Dinsdag werd de grote kerstboom op de Grote Markt geplaatst. Met kranen werd de metershoge stam op zijn vertrouwde plaats gezet. Vorige week donderdag ging de firma MK Illumination ook al van start met het aanbrengen van de eindejaarsverlichting, aan het stadhuis. Sinds zondag volgen de centrumstraten. “We trachten met de ophanging van de sfeerverlichting zo weinig mogelijk hinder in de binnenstad te veroorzaken”, stelt schepen van Openbare Werken Bart De Nijn. “Ook in Leest, Heffen, Hombeek, Muizen, Walem en Battel worden de dorpskernen versierd in dezelfde stijl als de verlichting in de binnenstad”, vult schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA) aan. De eindejaarsverlichting zal worden aangestoken op de ‘Black Friday’-avond 23 november. Die extra shoppingavond zijn de handelszaken in het stadscentrum open tot 20 uur en brengen de handelaars animatie, muziek, sfeer en acties.