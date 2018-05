Stad promoot verzekering voor recreatieve sporter 17 mei 2018

Mechelaars kunnen zich voortaan bij het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB) laten verzekeren voor blessures bij het recreatief sporten. Deze dekt lichamelijke ongevallen, maar ook hartfalen en beroertes, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. "We willen de Mechelaar aanmoedigen om te sporten, in clubverband of op een recreatieve manier. Via Zeker Sporten is men nu ook verzekerd tegen sportongevallen eender waar. Of men nu de Ronde van Vlaanderen eens wil uitproberen, gaat joggen op vakantie in Spanje, een wandeltocht maakt met vrienden in Zwitserland of yoga beoefent op een idyllisch strand", geeft schepen van Sport Walter Schroons (CD&V) aan.





Zeker Sporten biedt verder ook sportadvies en tips. Kostprijs: 20 euro voor een persoon, 35 voor een gezin. Info: zekersporten.be. 93 gemeenten tekenden al in op een samenwerking met ISB, onder meer ook Bonheiden, Bornem, Heist-op-den-Berg en Sint-Katelijne-Waver.





(WVK)