Stad polst naar appreciatie volgverlichting Wannes Vansina

26 maart 2019

De stad Mechelen en Fluvius willen de volgverlichting die nu al bestaat in de Schoutetstraat en op de Vrouwvlietroute uitbreiden. Alvorens dat te doen, willen ze wel eerst de gebruikers bevragen over hun bevindingen. De verlichting brandt op de twee locaties nu op 20% van zijn sterkte, maar gaan volledig branden als iemand passeert dankzij het gebruik van sensoren. “De verlichting ‘volgt’ dus letterlijk elke voorbijganger en er wordt geen energie verspild”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen). De volgverlichting is ook minder storend voor milieu en omgeving. Vooraleer de stap te zetten, willen de stad en Fluvius de mening van de gebruikers kennen. Zij kunnen een vragenlijst invullen via de link www.mechelen.be/volgverlichting.