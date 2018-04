Stad pakt toilettekort in Tivoli aan 26 april 2018

02u43 0

Het Mechelse stadsbestuur trekt 204.018,45 euro uit voor bijkomende sanitaire voorzieningen in het Tivolipark. De vier toiletten op de kinderboerderij en 't Huizeke (voor andersvaliden) zijn niet langer toereikend voor het stijgende aantal bezoekers. Het bijkomende sanitair- tien toiletten - komt in de serre aan de achterzijde van de kinderboerderij. Tevens komt er een waterzuiveringsinstallatie - nu loost de kinderboerderij het afvalwater nog ongezuiverd in de Vrouwvliet - en een aansluitpunt ter hoogte van de Parkdreef waarop een tijdelijke toiletwagen kan worden aangesloten in geval van festiviteiten. (WVK)