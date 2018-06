Stad overweegt schadeclaim na fiasco CC-ticketverkoop 12 juni 2018

02u56 0 Mechelen De stad Mechelen overweegt een schadeclaim in te dienen tegen de ticketleverancier voor het Cultuurcentrum. Door serverproblemen draaide de verkoop afgelopen zondag volledig in de soep, tot grote boosheid van cultuurminnend Mechelen.

Bezitters van een Vriendenpas konden zondag vanaf 9 uur hun tickets kopen voor het komende cultuurseizoen, maar 2,5 uur later moest het Cultuurcentrum de verkoop noodgedwongen stilleggen. Bezoekers van de website van SRO-ticketing kregen de melding dat de server overbelast was, terwijl volgens de stad het dataverkeer onder de limiet zat van de capaciteit die voorzien had moeten zijn.





Wie wel op de site raakte, had daarom niet meer geluk. Hij werkte ergerlijk traag en meer dan een bezoeker zag zijn moeizaam bijeengesprokkelde winkelmandje plots weer leeg worden toen de leverancier besliste de server te herstarten. Het Cultuurcentrum werd overstelpt met boze berichten.





Cultuurschepen Björn Siffer (Groen) is bijzonder verbolgen. "Mijn diensten en de bezoekers van het CCM worden in hun hemd gezet door onprofessioneel geknoei van onze ticketleverancier. De stad onderzoekt hoe ze een schadeclaim zal eisen", zegt Siffer. Slechts 2.700 van de gebruikelijke 12.000 kaarten werden verkocht. Deze kunnen alsnog aan de man worden gebracht, maar het Cultuurcentrum liep imagoschade op en moet personeel inzetten om alles proberen recht te trekken.





Cultuurliefhebbers die een bestelling aanmaakten, maar geen bevestiging kregen, worden gevraagd om hun klantnummer en de volledige bestelling te mailen naar cultuurcentrum@mechelen.be. Ook bij dubbele betalingen vraagt het Cultuurcentrum om alle informatie te bezorgen. Vooraleer de ticketverkoop te herstarten wil de schepen garanties dat het geen tweede keer mis zal lopen. (WVK)