Stad opent rouwregister voor slachtoffers terreur Wannes Vansina

20 maart 2019

18u37 0

Het stadsbestuur van Mechelen heeft vandaag een rouwregister geopend voor alle slachtoffers van de aanslagen van de afgelopen jaren. Het wil de Mechelaars op die manier de kans geven om hun medeleven en betuigen en hun ontreddering te ventileren. “Het openen van een rouwregister voor de slachtoffers lijkt ons een krachtig signaal en het onderstreept onze wil om bij te dragen tot een menselijke samenleving gestoeld op respect voor elke mens”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Aanleiding zijn de aanslapen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland en de aanslag in Utrecht alsook de derde verjaardag van de aanslagen in Zaventem en Brussel. Het rouwregister ligt in het Huis van de Mechelaar. De stad organiseert zaterdag om 16 uur ook een wake tegen terreur op de Grote Markt.