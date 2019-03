Stad opent buurtfietsenstalling in de Hoveniersstraat (en er komen er meer) Wannes Vansina

01 maart 2019

16u30 0

Vandaag is in de Hoveniersstraat in Mechelen-Zuid een nieuwe buurtfietsenstalling geopend. Omwonden die zelf geen ruimte hebben om hun stalen ros te stallen, kunnen het er op een droge en veilige manier achterlaten. Een jaarabonnement voor één fiets kost 31,80 euro. Eerder werd ook al een buurtfietsenstalling geopend aan het Pennepoelpark in de Oude Liersebaan (Mechelen-Noord). Het is de ambitie van het stadsbestuur om er nog meer te plaatsen. “Als we mensen willen motiveren om de fiets te gebruiken, is infrastructuur heel belangrijk. Daar willen we dus maximaal op inzetten”, aldus schepen van Mobiliteit Alexander Vandersmissen (Open Vld).