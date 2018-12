Stad onderzoekt of bomen rondom sporthal Winketkaai kunnen blijven staan Wannes Vansina

28 december 2018

17u04 0 Mechelen In de Polderstraat in de Mechelse buurt Bethaniënpolder zorgt de kap van bomen vlakbij sporthal Winketkaai voor boze reacties van de buurt. De stad zette het rooien prompt stop en bekijkt of alternatieven mogelijk zijn.

Buurtbewoners lieten de kap van twaalf bomen donderdag stilleggen nadat ze vaststelden dat de werkmannen geen vergunning konden voorleggen. Het rooien kadert in de plannen van de stad voor de aanleg van een nieuw fietspad tussen de Winketkaai en het jaagpad langs de Dijle. Bewoners hebben niks tegen de nieuwe verbinding voor tweewielers, maar dat daarvoor het enige groen in hun straat moet verdwijnen, vinden ze niet kunnen. Volgens de buurtbewoners is er plaats genoeg voor een fietspad zonder dat de bomen moeten worden gerooid. Vandaag besliste de stad om het ontwerp te herbekijken. “Dat is echter niet zo eenvoudig: een fietspad aanleggen vlak naast een boom verkleint immers de overlevingskans van die boom”, laat schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen) weten. Bij het aanpassen van de plannen worden volgens de politica twee zaken grondig herbekeken: welke bomen kunnen we nog behouden en hoe kunnen we de onmiddellijke omgeving vergroenen? “Momenteel bekijken we wat technisch mogelijk is zodat we een veilige fietsverbinding kunnen combineren met een groene omgeving. Intussen zijn de werken stopgezet. Begin volgend jaar bespreken we het aangepaste ontwerp samen met de buurt.”