Stad mag jaarlijks vijf concerten organiseren in Sint-Pieter en Paulkerk Wannes Vansina

18 december 2018

21u00 0

Sint-Pieter en Paul op de Veemarkt in Mechelen krijgt deels een evenementiele functie. Voortaan staat de kerk vijf keer per jaar ter beschikking van (partners van de) stad als concertruimte.

De stad en de kerkfabriek van Sint-Pieter sloten een overeenkomst over het gebruik van de kerk, dinsdagavond verleende de gemeenteraad haar goedkeuring aan dat akkoord. Dat betekent dat de kerk voortaan vijf dagen per jaar ter beschikking staat van de stad of van een door derden georganiseerd evenement in samenwerking met of met steun van de stad. Er werd een forfaitaire onkostenvergoeding van 80 euro overeengekomen voor verwarming, elektriciteit en schoonmaak. Afgelopen zomer besliste de stad al 150.000 euro te investeren in het verbeteren van de akoestiek, onder meer in de vorm van geluidsabsorberende gordijnen. De werkzaamheden gaan in februari van start.

Restauratie

In 2015 werd de restauratie van de interieur van de prachtige kerk afgerond. Bedoeling is om gedurende de volgende jaren ook de monumentale aankleding van de kerk met kleinere, gespecialiseerde restauratiedossiers aan te pakken. Het gaat om de restauratie van de monumentale schilderijen, het houten kerkmeubilair, de zijaltaren, het orgel, de sacristie en de crypte. De werkzaamheden worden geraamd op 456.000 euro. Voor de restauratie van de monumentale schilderijenreeks ‘Het leven en de wonderen van de Heilige Franciscus Xaverius’ werd eerder dit jaar een restauratiedossier ingediend.