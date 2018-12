Stad maakt toeristisch aanbod toegankelijker Wannes Vansina

03 december 2018

13u00 1 Mechelen Wie niet goed te been is, hoeft geen schrik meer te hebben Mechelen te bezoeken. Op de Internationale Dag van Personen met een Handicap stelden de stad en Toerisme Vlaanderen ‘Mechelen, toegankelijk voor iedereen’ voor.

De brochure werd maandagochtend voorgesteld in het Schepenhuis. Daarin een aangepaste Bourgondische stadswandeling. Het Vlaams expertisecentrum in toegankelijkheid INTER volgde de route met een rolstoelgebruiker, een blinde persoon en iemand op leeftijd om alle mogelijke obstakels in kaart te brengen. Sommige hindernissen heeft de stad weggewerkt, in andere gevallen werd de route aangepast. Volgens diensthoofd Katrien Mampaey besteedt Toerisme Vlaanderen nog geen twintig jaar aandacht aan de problematiek, maar is het wel bezig met een inhaalbeweging. “Sinds 2006 hebben we 1.300 locaties laten screenen. Na een pilootproject in 2013 in de Westhoek en de volledige screening van de kust richten we ons nu op de kunststeden. Brugge was de eerste stad, nu speelt ook Mechelen een voortrekkersrol”, zegt Mampaey. In de gids staat duidelijk aangegeven welke attracties op en nabij de route toegankelijk zijn voor wie en of een virtueel bezoek mogelijk is. “In een historische stad is het een utopie dat alles even toegankelijk is, belangrijk is dat de persoon met een beperking dan goed geïnformeerd is.” In de gids ook (slechts) vier toegankelijke eetgelegenheden. “Dit is ‘work in progress’. Dit is een uitnodiging aan onze eigen locaties en aan horeca-uitbaters om te zorgen voor een betere toegankelijkheid”, zegt Toerismeschepen Björn Siffer (Groen). De brochure is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels, zowel in print als digitaal. Toerisme Vlaanderen investeerde 20.000 euro. Karmen D’Heedene uit Brugge was de eerste die de brochure uittestte. Ze is slechtziend en blij met het initiatief. “Er komt alsmaar meer aanbod en dat is toe te juichen.”

Katrien Mampaey (rechts) begeleidt Karmen D’Heedene