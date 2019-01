Stad maakt cannabisshops haast onmogelijk wegens “ernstig risico voor jongeren” Wannes Vansina

25 januari 2019

17u38 0 Mechelen De kans lijkt klein dat Weedness ooit nog de deuren zal kunnen openen in de Mechelse winkelstraat Bruul. De gemeenteraad beslist dinsdag over een wijziging van de politieverordening om zo winkels die producten op basis van cannabis verkopen aan strenge regels te onderwerpen. De cannabisshop neemt een advocaat onder de arm.

Eind vorig jaar ging in het begin van de Bruul Weedness open, een winkel met cannabis met een THC-gehalte niet hoger dan 0,2%. Gebruik zou een therapeutische werking hebben, maar stoned word je er niet van. De cannabisshop, die ook in Brussel en Luik vestigingen heeft, was geen lang leven beschoren, ondanks stoere verklaringen van zaakvoerder Yehudi Hellevoet. “We verwachten politiecontrole, maar de agenten zullen zien dat alles in orde is”, zei hij. Een dag later had de politie zijn winkel al verzegeld, omdat er wat schortte met zijn vergunning.

Vergunning of niet, de kans lijkt klein dat de winkel nog ooit kan opengaan. De gemeenteraad beslist dinsdag immers heel waarschijnlijk om inrichtingen die producten verkopen op basis van cannabis aan een voorafgaandelijke vestigings- en uitbatingsvergunning te onderwerpen. “Door de ligging van dergelijke handelszaak nabij plaatsen waar jongeren samenkomen of school lopen, kan een reëel en ernstig risico ontstaan op contact van minderjarigen met producten op basis van cannabis en wordt misbruik of foutief gebruik ervan door minderjarigen of jongeren reëel, zelfs al zouden de producten enkel worden verkocht aan personen ouder dan 18 jaar”, luidt de argumentatie van het stadsbestuur.

Het acht het dan ook “absoluut noodzakelijk” om beperkingen en voorwaarden op te leggen. Concreet komt het erop neer dat cannabisshops de deuren niet mogen openen binnen een straal van 500 meter van een school of van een plek die vooral door jongeren wordt bezocht. Ook zal de uitbating in het kader van een uitbatingsvergunning een moraliteitsonderzoek moeten ondergaan om te kijken of er geen vaststellingen of veroordelingen zijn in verband met onder meer racisme, drugs en fraude.

“Veel steden worstelen met het opduiken van dergelijke winkels. Probleem is dat ze gebruik maken van een gat in de wetgeving. Wij denken daarvoor het antwoord te hebben gevonden”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Naast de aanpassing van de politieverordening denkt hij ook aan de invoering van een belasting. “We willen de opening van dergelijke winkels sterk ontraden omdat ze haaks staan op het beleid dat het gebruik van cannabis sterk ontraadt.”

Yehudi Hellevoet is niet te spreken over de handelwijze van het stadsbestuur. “We begrijpen de beslissing van de burgemeester niet om onze winkel permanent te sluiten. Aanvankelijk vroeg hij de sluiting op basis van drie valse beschuldigingen: we waren niet in orde met de papieren, dan verkochten we illegale producten en eindelijk waren we niet in orde voor de brandweer. En nu komen ze met dit reglement. Weet je wat die perimeter van 500 meter rondom scholen betekent? Dat je in Mechelen nergens een winkel kan openen!” Volgens hem is de gemiddelde klant 40 jaar en wordt niet verkocht aan minderjarigen. “Jonge mensen zoeken niet naar deze cannabis, ze willen THC dat niet in onze producten te vinden is.” De ondernemer voelt zich behandeld “als een gewone drugsdealer” en zegt intussen een advocaat onder de arm te hebben genomen om de zaak “te regelen”.