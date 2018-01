Stad maakt blijver van fietsdeelsysteem 02u43 0 Mechelen Mechelen krijgt een permanent fietsdeelsysteem zoals Mobit dat op dit ogenblik uittest. Dat heeft het stadsbestuur beslist.

Mobit is sinds september actief in drie Vlaamse steden: naast Mechelen ook in Hasselt en Kortrijk. Het maakt geen gebruik van vaste standplaatsen, de groene fietsen zijn voor abonnees overal in de stad terug te vinden aan de hand van gps-tracking. Met succes. "We tellen momenteel meer dan 3.600 geregistreerde gebruikers en meer dan 25.000 ritten. Het is opvallend te zien dat onze fietsen ook tijdens deze barre wintermaanden goed worden gebruikt. Dit toont aan dat we echt een onderdeel zijn geworden van de dagelijkse mobiliteit", zegt Bernard De Groote van Mobit.





Recent besliste het stadsbestuur het proefproject te verlengen. "Tot we een keuze hebben gemaakt over hoe we het fietsdeelsysteem structureel in de markt zetten", zegt schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). Met andere woorden: het fietsdeelsysteem blijft de komende jaren, met Mobit of met andere aanbieders. "Momenteel loopt een studie in samenwerking met de andere steden. Bedoeling is tot een uniform systeem te komen. Of we gaan naar een aanbesteding waarbij we een aanbieder kiezen, of we schrijven een reglement uit." De beslissing over de werkwijze valt in het voorjaar. (WVK)