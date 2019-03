Stad legt kansspelinrichtingen aan banden: al twee gokkantoren gesloten Wannes Vansina

21 maart 2019

11u01 0 Mechelen Het stadsbestuur van Mechelen is een “lik-op-stukbeleid” gestart tegen de gokkantoren op haar grondgebied. Eind vorig jaar moesten al twee kansspelinrichtingen de deuren sluiten, ook de vijf andere zouden niet in orde zijn met hun vergunningen en dreigen hetzelfde lot te ondergaan.

Het stadsbestuur wil paal en perk stellen aan wat ze de “wildgroei van wedkantoren” noemt. “Anders dan bij lokale handelaars hebben de buurtbewoners eerder de lasten dan de lusten, denk maar aan het extra verkeer en het nachtlawaai. Bovendien hebben zo’n gokgelegenheden een negatieve impact op een buurt of een wijk”, zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld).

De stad kan wedkantoren niet verbieden. Enkel de Kansspelcommissie is daar voor bevoegd. Het is ook die commissie die de vergunningen aan uitbaters van wedkantoren verleent. “We willen een lik-op-stukbeleid. Daarom hebben wij een aantal maatregelen genomen om de impact van de stad de versterken, binnen de wettelijke context. We willen een belangrijke rol spelen in de controle van kansspelen en zodoende de mogelijke overlast voor de buurt beperken”, zegt schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld).

Uitbatingsvergunning

Eén van de maatregelen is de invoering van een uitbatingsvergunning voor wedkantoren. “Deze uitbatingsvergunning kadert in de algemene politiebevoegdheid om openbare rust, gezondheid en veiligheid te garanderen en is vergelijkbaar met een horecavergunning en uitbatingsvergunning voor nachtwinkels”, verduidelijkt Somers. Andere maatregelen zijn het verlenen van beter gemotiveerd negatieve adviezen aan de Kansspelcommissie en het maximaal benutten van beroepsmogelijkheden bij verleende vergunningen.

Eind vorig jaar sloten twee wedkantorden de deuren: het wedkantoor in de Borzestraat 1 en dat op de Tervuursesteenweg 115. De overige vijf wedkantoren zijn volgens de stad momenteel niet in orde met hun vergunningen. Inmiddels werden de eerste bestuurlijke verslagen opgemaakt, zodat deze kantoren zich aan een GAS-boete mogen verwachten. Indien ze zich niet in regel stellen, dreigt de sluiting. “Wedkantoren die niet aan onze vereisten voldoen, hebben geen plaats in Mechelen”, besluit Geypen.