Stad legt gokkantoren aan banden: al twee dicht, ook bij overige vijf dreigt sluiting Wannes Vansina

21 maart 2019

11u01 2 Mechelen Het stadsbestuur wil paal en perk stellen aan de ‘wildgroei en bijhorende overlast’ van gokkantoren in Mechelen. Eind vorig jaar moesten al twee kansspelinrichtingen de deuren sluiten, maar ook de vijf andere zouden niet in orde zijn met hun vergunningen en dreigen hetzelfde lot te ondergaan. Ze mogen alvast een GAS-boete verwachten.

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) ziet enkele redenen waarom Mechelen de wedkantoren strenger wil aanpakken. “Anders dan bij lokale handelaars hebben de buurtbewoners eerder de lasten dan de lusten, denk maar aan het extra verkeer en het nachtlawaai. Bovendien hebben zo’n gokgelegenheden een negatieve impact op een buurt of een wijk”, zegt burgemeester Bart Somers.

Let wel: de stad kan wedkantoren niet verbieden. Alleen de Kansspelcommissie is daar voor bevoegd. Het is ook die commissie die de vergunningen aan uitbaters van wedkantoren verleent. “Toch willen we een belangrijke rol spelen in de controle van kansspelen en zo de mogelijke overlast voor de buurt beperken", zegt schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld). “Daarom hebben we toch enkele wettelijke maatregelen genomen.”

Uitbatingsvergunning

Een van die maatregelen is de invoering van een uitbatingsvergunning voor wedkantoren, vergelijkbaar met de vergunning voor horecazaken en nachtwinkels. Een andere maatregel is bijvoorbeeld het verlenen van beter gemotiveerde negatieve adviezen aan de Kansspelcommissie.

Eind vorig jaar sloten al twee wedkantoren de deuren: in de Borzestraat 1 en op de Tervuursesteenweg 115. De overige vijf wedkantoren zijn volgens de stad momenteel niet in orde met hun vergunningen. Inmiddels werden de eerste bestuurlijke verslagen opgemaakt, zodat deze kantoren een GAS-boete mogen verwachten. Als ze zich niet in regel stellen, dreigt de sluiting. “Wedkantoren die niet aan onze vereisten voldoen, hebben geen plaats in Mechelen”, stelt Geypen.

Camera’s

Bij de kansspelinrichtingen zelf zijn ze uiteraard niet blij. Nezir Dirlik, filiaalverantwoordelijke van Ladbrokes in de Leopoldstraat, is het ermee eens dat er niet in elke straat een gokkantoor moet zijn en dat de regels moeten worden nageleefd. Maar éxtra regels zijn volgens hem niet nodig. “We worden al streng gecontroleerd, onder meer met camera’s. Als we de regels van de Kansspelcommissie niet volgen, kunnen we niet voortbestaan.”

Volgens Dirlik is hijzelf ook in orde met alle vergunningen. Het argument ‘overlast’ lacht hij weg. “Ik veroorzaak geen hinder, ze mogen dat elke dag komen controleren. Om 22 uur is de zaak gesloten en ik heb nog nooit iemand van de buren horen klagen. Trouwens, wat dan met dagbladhandels? Daar worden toch ook kansspelen verkocht?”

Ladbrokes laat ook weten dat het al drie keer een dossier heeft ingediend bij de stad en dat het telkens de bevestiging kreeg dat het dossier zo goed als compleet was, op een vergunning voor de bestickering op de vitrine na. “Het lijkt ons dus sterk dat wij onderhevig kunnen zijn aan sancties van Stad Mechelen uit aangezien telkens, en bovendien zo snel mogelijk, de nodige dossiers hebben ingediend en aanpassingen doorgevoerd. Wij wachten namelijk zelf op een evaluatie en goedkeuring van de stedenbouwkundige dienst van Stad Mechelen”, aldus Matthias Brantegem.