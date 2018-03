Stad lanceert Fair en Veggie-gids 06 maart 2018

De stad Mechelen brengt drie jaar na de eerste een nieuwe 'Mechelen Fair en Veggie'-gids uit. De brochure moet het beschikbare aanbod aan fairtrade en vegetarische producten in de verf zetten. Die winnen aan populariteit, want het aantal adressen in de gids is gestegen van 48 naar 57. Het verschil zit vooral in het aantal handelszaken: in drie jaar tijd is het aantal winkels dat fairtrade producten aanbied gestegen van 10 naar 15. Daarnaast steeg het aantal restaurants en cafés met een vegetarisch en fairtrade aanbod met 3 stuks, met de komst van Kabas kwam er ook een supermarkt bij. De gids is verkrijgbaar in de toeristische dienst, het Huis van de Mechelaar, deelnemende handelaars en andere openbare plaatsen. (WVK)





Een digitale versie vind je op https://mondiaal.mechelen.be/ mechelen-fair-veggie.