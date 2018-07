Stad lanceert Bourgondische wandeling op kindermaat 07 juli 2018

Sinds 2016 organiseert de stad van de Maneblussers tijdens de zomervakantie stadswandelingen op kindermaat. Dit jaar neemt de gids de gezinnen mee op ontdekkingstocht door Bourgondisch Mechelen. De stadswandeling op kindermaat vol weetjes en spelletjes vindt elke zaterdag om 10.30 uur tussen 7 juli en 18 augustus plaats. Zo leren ze de geschiedenis van de stad op een speelse manier kennen. Op het einde van de ontdekkingstocht krijgen kinderen een ijsje. Plaatsen voor de stadswandeling kan je reserveren via Visit Mechelen in de Hallestraat (tel. 070 22 00 08), wat ook het vertrekpunt is. Tickets kosten 5 euro voor volwassenen, 2 voor kinderen. Buggy's zijn welkom. (WVK)