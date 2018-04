Stad laat speelpleintjes herinrichten 25 april 2018

02u41 0

De stad Mechelen trekt 61.154 euro uit voor de volledige herinrichting van de speelpleintjes in de Kadodderstraat (Noord) en de Gustave van de Woestijnestraat (centrum). "De speeltoestellen op deze pleintjes hebben hun diensten reeds bewezen, daarom is het tijd voor vernieuwing. Zoals altijd hebben wij ons oor te luister gelegd bij de buurtkinderen", zegt jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). Het pleintje in de Kadodderstraat krijgt onder meer schommel en een klimklautercombinatie met glijbaan, dat in de van de Woestijnestraat een klimklautertoestel, een schommel en draaitoestellen. (WVK)