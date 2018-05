Stad krijgt eigen Museumnacht 19 mei 2018

02u47 0

Naar Gents, Brussels en Antwerps voorbeeld krijgt Mechelen op 22 juni een Museumnacht. Met een ticket kan je zowel het Speelgoedmuseum, Kazerne Dossin als het Hof van Busleyden een bezoek brengen. De eerste zijn open tot 22 uur, het laatste zelfs tot 24 uur omdat de Museumnacht daar wordt besloten met een deejay en visuele acts in de binnentuin.





"De Mechelse Museumnacht zal sowieso een uniek feest voor cultuurliefhebbers zijn. De formule zal ook een publiek aantrekken dat anders niet zo vlot de weg naar een museum vindt", zegt schepen van Cultuur en Toerisme Björn Siffer (Groen). Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen 5 euro, wie ouder is 10 euro in voorverkoop, 12 aan de kassa. Info: www.museumnachtmechelen.be. (WVK)