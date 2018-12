Stad krijgt AC/DC-subsidie voor Keerdok- en Eandissite Wannes Vansina

20 december 2018



De ontwikkeling van de Keerdok- en Eandissite tot een nieuwe woonwijk met 800 woningen voor Mechelen krijgt een Europees duwtje in de rug. De stad diende eerder dit jaar een subsidieaanvraag AC/DC (Advancing Coordination of future low-carbon energy grid Development in Cities) in die op 11 december positief werd beoordeeld. Daardoor vloeit 250.000 euro naar de Keerdok- en Eandissite. “De stad is zeer blij dat ook Europa gelooft in de manier waarop we onze stadsontwikkelingsprojecten aanpakken. Met deze middelen zullen we het parkeergebouw dat zal gerealiseerd worden op de Eandistip nog duurzamer maken dan al was voorzien en het op vlak van duurzaamheid op Europees niveau tillen”, stelt Greet Geypen, schepen van stadsvernieuwing (Open Vld). Doel is het gebouw CO2-neutraal te maken dankzij onder meer zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag.