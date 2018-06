Stad koopt 'speelbos' aan Kruisbaan 06 juni 2018

Het stadsbestuur telt 95.000 euro neer voor een lap bos ter grootte van 31 are, nabij de Kruidbaan. Het bos, dat eigendom was van KBC, is momenteel niet toegankelijk, maar tegen september moet het ingericht zijn als speelbos. Het grenst aan de terreinen van Chiro XL en het idee voor de aankoop komt dan ook van de jeugdbeweging. "We stellen het evenwel niet alleen open voor de Chiro, maar ook voor buurtbewoners", zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld). Het speelbos zal toegankelijk gemaakt worden via de parking aan de Kruisbaan. (WVK)