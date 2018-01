Stad koopt brailleprinter 29 januari 2018

De stad Mechelen investeert 6.500 euro in de aankoop van een brailleprinter. Daarmee kunnen teksten worden omgezet in brailleschrift. Vooral de diensten Toerisme, Lokale Economie en de bibliotheek zullen van het toestel gebruik maken. "We willen ook met Mechelaars met een visuele beperking rechtstreeks kunnen communiceren. Daarnaast heten we mensen van buitenaf ook welkom in onze stad die toegankelijk moet zijn voor mensen met wat voor beperking dan ook", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld). Ook Mechelse verenigingen zullen tegen een kostprijs gebruik kunnen maken van de printer mits hun communicatie een positief advies krijgt van de Stedelijke Adviesraad voor Personen met Beperkingen (SARPH). (WVK)