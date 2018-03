Stad keurt loskades Huyghebaert niet goed 31 maart 2018

03u07 0 Mechelen Het Mechelse stadsbestuur heeft gisteren een bouwvergunning afgeleverd om recreatie mogelijk te maken in Huyghebaert, maar niet voor de buitenaanleg met 24 loskades.

Bremhove wil het pand uit 1957 nieuw leven inblazen. Voor de gedeeltelijke functiewijziging naar recreatie (4.275m²) ten behoeve van padel- en trampolineclub Arenal kreeg de ontwikkelaar een vergunning. Het stadsbestuur bekijkt of er nog recreatieruimte kan bijkomen binnen de huidige ruimtelijke ordening.





De buitenaanleg daarentegen - inclusief de loskades - werd niet goedgekeurd omdat de groenbuffer niet volstaat. "Hiervoor zal een nieuw voortraject moeten opgestart worden. Met de uitbreiding van de recreatieve functie zullen de loskades moeten herbekeken worden", luidt het in een mededeling. Het college besliste ook om de Kruisbaan af te sluiten tussen de toegang tot de site en de school om verkeer uit de woonwijk te houden. Enkel bussen zullen nog door mogen.





De stad is ook van plan om Geerdegem-Schonenberg te ontlasten van doorgaand verkeer door bijvoorbeeld een fysieke stop te plaatsen en zal dat voorleggen aan de bewoners. In Molenweide komt er een wegversmalling.





(WVK)