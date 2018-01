Stad investeert in app voor mensen met beperking 31 januari 2018

02u35 0

De stad Mechelen start een actieplan met On Wheels vzw om de toegankelijkheid in kaart te brengen. Vrijwilligers zullen informatie verzamelen over afmetingen en traphoogten van ingangen van publieke gebouwen en deze ingeven in de gelijknamige gratis app. De stad trekt 5.000 euro uit voor het project. "De app geeft mensen met een beperking extra vrijheid. Ze hoeven niet meer op voorhand heel hun parcours uit te stippelen via een website, maar kunnen op het moment zelf nagaan of ze ergens binnen kunnen of niet. Dit leidt tot de mogelijkheid om vlotter te participeren en meer ter plekke te beslissen om naar een museum, winkel of een bibliotheek te gaan", zegt schepen van Welzijn Koen Anciaux (Open Vld). Vrijwilligers die willen meewerken aan de input van de applicatie kunnen een mail sturen naar kabinet.anciaux@mechelen.be. De actie komt er op voorstel van gemeenteraadslid Freya Perdaens (N-VA). (WVK)