Stad investeert 10.500 euro in de liefde 23 januari 2018

02u42 0

Er hangt liefde in de lucht in de Mechelse binnenstad. In aanloop naar Valentijnsdag liet het stadsbestuur op verscheidene plaatsen decoratie aanbrengen in de sfeer van het feest van de verliefden, op 14 februari. Zo kleurt een liefdesboom de Grote Markt, een beer de IJzerenleen en een soort van jurkjes de Korenmarkt. "De voorbije twee jaar hebben we al hartjes gehangen aan de overspanningen in de straten. Die waren al een schot in de roos en dus investeren we dit jaar 10.500 euro extra", verduidelijkt schepen van Lokale Economie Katleen Den Roover (N-VA). (WVK)