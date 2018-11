Stad herneemt Winterburendag op 4 januari Wannes Vansina

22 november 2018



De stad Mechelen breit een vervolg aan de eerste Winterburendag van begin dit jaar. Gezien het succes – 95 straten namen deel - organiseert ze op 4 januari een tweede editie. Het concept blijft hetzelfde als dat van de Burendag in de lente: buren spreken vanaf 18 uur af in hun straat om er samen een gezellige avond van te maken. De aanvrager krijgt van de stad alvast 25 euro om lekkere versnaperingen mee aan te kopen bij de Oxfam Wereldwinkel Mechelen-Centrum. “Buren laten samenkomen en elkaar tijdens een gezellige gastvrije winteravond ontmoeten op een laagdrempelige manier bij een hapje en een drankje draagt in de sfeer van de feestdagen beslist extra bij tot versterking van de sociale cohesie in onze stad. Het moedigt het samenhorigheidsgevoel aan”, zegt schepen van Wijk- en Dorpszaken Katleen Den Roover (N-VA). Wie via de Facebookpagina van de Stad Mechelen (klik door naar ‘Winterburendag 2019’) een origineel compliment geeft aan zijn/haar buren, maakt kans op het winnen van een gratis pot soep.

