Stad herdenkt overleden kinderen met lichtstoet Wannes Vansina

05 december 2018

14u22 0 Mechelen Mechelen neemt op zondag 9 december deel aan Wereldlichtjesdag. Met een serene lichtstoet op de stedelijke begraafplaats worden de overleden kinderen herdacht.

Op Wereldlichtjesdag staan mensen over de hele wereld om klokslag 19 uur stil bij overleden kinderen en worden kaarsjes ontstoken ter hunner nagedachtenis. In Mechelen wordt om 18.45 uur verzameld op de begraafplaats. Alle deelnemers krijgen een lichtgevende ballon om de levenslichtjes van alle overleden kinderen ter wereld te herdenken. Zelf een lichtje of kaarsjes meebrengen mag ook. Om 19 uur start de wandeling langs een verlicht parcours dat de binnengrenzen van de begraafplaats volgt.

“Vorig jaar voerde de Stedelijke Begraafplaats enkele kindvriendelijke ingrepen uit. Zo werden er kinderhoekjes ingericht, kwam er een betere aanduiding voor de foetusweide en hebben we een rouwplek voor gezinnen geopend. Wereldlichtjesdag is een initiatief dat in dezelfde lijn ligt. Symbolisch willen we zo alle overleden kinderen, groot en klein, met een warm licht omringen en alle mensen die ooit een kind hebben moeten afgeven, een hart onder de riem steken”, zegt schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx (N-VA).

Na de wandeling krijgen alle aanwezigen een (warm) drankje in de aula en is er gelegenheid om na te praten. Stadsmedewerkster Fabienne Cornière zorgt met enkele muzikanten voor de muzikale omkadering. Het einde van dit herdenkingsmoment is voorzien rond 21 uur. De lichtstoet is een gezamenlijk initiatief van de dienst Begraafplaatsen, Mechelen Kinderstad, het Huis van het Kind, met de steun van zelfhulpgroep OVOK (Ouders Van een Overleden Kind).