Stad gaat samenwerken met CBE Open School 23 augustus 2018

De stad Mechelen gaat - als onderdeel van haar Taalactieplan -- samenwerken met het Centrum voor Basiseducatie Open School vzw. Het doel van de overeenkomst is om de 'digitale geletterdheid' bij maatschappelijk kwetsbare Mechelaars te verhogen.





"Sinds twee jaar staat er computerinfrastructuur ter beschikking in de dienstencentra, de wijk- en dorpshuizen, de bibliotheek en het Huis van de Mechelaar. Maar: er was tot nu geen begeleiding om gebruikers te helpen", zegt schepen van Gelijke Kansen Marc Hendrickx (N-VA). "Dat verandert door deze samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie Open School. CBE zal tijdens het schooljaar 2018-2019 in openbare PC-ruimtes van de stad viermaal een pakket van acht lessen organiseren, specifiek gericht op laaggeletterde Mechelaars die geen of nauwelijks kennis hebben van computers, tablets, smartphones. CBE Open School zal ook bekijken hoe we de websites en digitale toepassingen van de Groep Mechelen toegankelijker kunnen maken voor deze groep. Zo kan de dienst ICT van de stad onmiddellijk de nodige zaken aanpassen, zodat élke Mechelaar er vlot mee aan de slag kan." (EDT)