Stad dooft lichten voor Earth Hour 22 maart 2018

Mechelen schakelt zaterdagnacht de niet-functionele verlichting van verschillende gebouwen uit in het kader van Earth Hour, de internationale campagne van het WWF tegen de klimaatverandering. Wereldwijd wordt iedereen opgeroepen om tussen 20.30 en 21.30 uur de lampen te doven. "Veel mensen doen al inspanningen om energie te sparen, maar dat blijft grotendeels onzichtbaar. Tijdens Earth Hour kun je meteen zien dat het een gezamenlijke inspanning is", zegt klimaatschepen Marina De Bie (Groen). De stad roept de Mechelaars op om mee te doen. Ook de handelaars en bedrijven worden opgeroepen om de lichtreclame of etalageverlichting uit te laten. (WVK)