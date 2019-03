Stad dimt voortaan ’s nachts alle ledverlichting Wannes Vansina

01 maart 2019

14u41 0 Mechelen Tussen 22 en 6 uur zal een deel van de Mechelse openbare verlichting nog maar branden op de helft van de capaciteit. Dat heeft het stadsbestuur beslist. De maatregel moet een energiebesparing opleveren en zou nauwelijks merkbaar zijn.

Een deel van de ledverlichting in Mechelen werd al gedimd tussen 23 en 5 uur ’s nachts. Het ging om een proefproject dat nu wordt uitgebreid. “Vanaf nu gaan we de intensiteit van álle ledlampen in Mechelen verminderen en dat twee uur langer, namelijk tussen 22 en 6 uur”, vertelt schepen van Klimaat en Energie Marina De Bie (Groen).

Om dat mogelijk te maken, startte Fluvius maandag met de aanpassing van 2.580 ledarmaturen. “Daarnaast moeten er aanpassingen gebeuren in een 400-tal distributiecabines. Die aanpassingswerken kunnen drie tot vier weken duren en worden eenmalig ten laste genomen van Iverlek. Ondertussen gaan we verder met de ‘verledding’ van Mechelen. Nieuwe armaturen zullen meteen branden volgens het nieuwe regime”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

Overigens blijft het niet bij de ledverlichting alleen. In straten zonder led, maar met recente armaturen wordt een op twee lampen volledig gedoofd. In de straten waar de verlichting ’s nachts gedoofd wordt, zal dat twee uur langer duren. Het levert de stad in totaal een besparing op van jaarlijks 65.000 euro, een equivalent van 75 doorsnee gezinnen.

Volgens Princen zal geen enkele Mechelaar merken dat de lichtintensiteit de helft minder is. “De overgang naar het dimmen verloopt geleidelijk en de lichtsterkte na dimmen is voldoende groot, waardoor er geen verschil ervaren wordt. Aan de zichtbaarheid zal dus niets veranderen, aan de CO2-uitstoot daarentegen wel. Die daalt met 70 ton per jaar.”

Het is het Belgische Instituut voor de Verlichtingskunde dat bepaalt hoeveel licht er moet zijn op een bepaald type weg. “Maar het is toegelaten om de openbare verlichting te dimmen tijdens een bepaalde periode van de nacht, met name wanneer de verkeersintensiteit het laagst is”, aldus nog De Bie.

De ledverlichting laten oplichten bij beweging, zoals aan de Vrouwvliet, kan niet worden veralgemeend omdat de armaturen niet zijn uitgerust met de nodige sensoren.