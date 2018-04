Stad biedt meer ondersteuning voor pleeggezinnen 04 april 2018

Mechelen heeft de ambitie om een 'pleegzorggemeente' te worden. De stad wil pleegzorg bekender maken om zo potentiële pleegouders te overtuigen de stap te zetten. Momenteel zijn er al 67 pleeggezinnen die samen 91 pleegkinderen of pleeggasten opvangen. Daarnaast wil het Sociaal Huis pleegouders beter ondersteunen, onder meer met een rugzakje met een aantal gadgets, kortingen en vrijkaarten. "We zijn vereerd dat een stad als Mechelen mee haar schouders zet onder ons verhaal. Het is een mooi gebaar om op een verbindende en positieve manier een thema als pleegzorg in de kijker te zetten. Hopelijk kan het actieplan dat de stad uitwerkte veel gezinnen inspireren om de stap te zetten als pleeggezin, want ook dicht bij ons zijn er heel wat kinderen in een kwetsbare situatie", aldus Niels Heselmans van Pleegzorg Provincie Antwerpen. (WVK)