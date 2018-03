Stad bestudeert discriminatie op huurmarkt 07 maart 2018

Het Mechels stadsbestuur trekt 26.000 euro uit om de problemen van discriminatie op de huurmarkt te onderzoeken. "Er zijn ongetwijfeld problemen ter zake. We willen de studie doen in samenwerking met een universiteit om een nulmeting te hebben. De studie moet vaststellen of er systematisch discriminatie is en indien ja, hoe ernstig die is. Het zal aan het volgende stadsbestuur zijn om de volgende stappen te nemen", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). Caroline Gennez (sp.a) wil sneller gaan en vroeg de gemeenteraad dinsdagavond om de invoering van praktijktesten. "In de stad Gent bewezen deze dat discriminatie op de huurmarkt daalt wanneer vastgoedmakelaars weten dat dergelijke testen worden georganiseerd. Op die manier worden problematische situaties in kaart gebracht en kunnen deze verder worden opgevolgd en aangepakt." Het voorstel werd weggestemd. Volgens schepen van Integratie Marc Hendrickx (N-VA) zijn er in Mechelen weinig tot geen klachten over discriminatie op de huurmarkt. (WVK)