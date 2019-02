Stad belooft jongeren een ambitieuzer klimaatbeleid tijdens top Wannes Vansina

06 februari 2019

16u52 0 Mechelen Een delegatie van het Mechelse stadsbestuur heeft deze middag tijdens een ‘klimaattop’ een groep ‘klimaatspijbelaars’ ontvangen op het stadhuis om te luisteren naar hun voorstellen. Het is nog maar een begin van samenwerking.

De jongeren werden twee weken geleden uitgenodigd tijdens de klimaatactie op de Grote Markt. Vandaag kregen ze na een korte kennismaking de kans om hun bezorgdheden over het klimaat in de groep te gooien. Daaruit kwamen vier grote thema’s naar boven: afval, mobiliteit, voeding en CO2-emissie/luchtvervuiling.

“De stad is op vele vlakken goed bezig, maar er is zeker nog verbetering mogelijk. Denk maar aan luchtkwaliteit, emissievermindering en plasticreductie”, zegt Eline Arlt. Amina Vandenheuvel verwijst naar de Burgemeestersconvenant. “Daarin staat dat er tegen 2020 20% minder broeikasgassen moeten worden uitgestoten in Mechelen, maar we zitten momenteel aan 4% meer.”

De eerste kennismaking tussen stad en jongeren krijgt een vervolg. “Met Mechelen Klimaatneutraal doen we al veel inspanningen, maar we moesten dit jaar sowieso de koppen opnieuw bij elkaar steken om tot een nog scherper en ambitieuzer klimaatbeleid te komen. Deze jongerenklimaattop past perfect in dat participatietraject”, zegt schepen Marina De Bie (Groen), die de jongeren samen met college Abdrahman Labsir (Open Vld) ontving.

Intussen heeft een aantal jongeren zich verenigd in Youth Climate Mechelen. De eerste bijeenkomst vond afgelopen weekend plaats, de eerste actie wordt een Mechelse klimaatmars op 21 februari. “Het is niet realistisch om tot in mei wekelijks naar Brussel te trekken. We gaan kijken wat we lokaal kunnen doen”, verklaart Amina. Morgen donderdag betogen de scholieren in Leuven.