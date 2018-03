Stad begraaft jaarlijks 12 à 15 behoeftigen op eigen kosten 01 maart 2018

Personen die geen financiële middelen en geen nabestaanden hebben of waarbij de nabestaanden ook onvermogend zijn, komen in aanmerking om op kosten van de stad of het Sociaal Huis Mechelen te worden begraven. De opdracht daartoe werd toegekend aan het Mechelse uitvaartcentrum Dela Funerals Assistance 1 (Thibaut) ten bedrage van 15.259,55 euro. Het gaat jaarlijks om 12 à 15 personen. "Een zorgzame samenleving moet groeien van onderuit, met aandacht voor eenzame ouderen en mensen in armoede, die eenzaam sterven en waarvoor het eigen netwerk niet voldoende draagkracht heeft om een mooie uitvaart te organiseren of te bekostigen", aldus schepen Koen Anciaux (Open Vld). Volgens collega Marc Hendrickx (N-VA) wordt de wil van de overledene gevolgd. "Wanneer er geen vermeldingen van laatste wilsbeschikking voorhanden zijn, wordt de persoon begraven in volle grond zonder plechtigheid." (WVK)