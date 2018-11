Stad aanvaardt kunstwerk Zefiro Torna Wannes Vansina

28 november 2018

De stad Mechelen is een kunstwerk rijker. Dinsdagavond aanvaardde de gemeenteraad een schenking door het Mechelse muziekensemble Zefiro Torna van ‘Plus Nulz Regretz’ van hedendaags kunstenares Anne-Mie Van Kerckhoven. De stad had het werk reeds in bruikleen en toont het sinds de opening van het Museum Hof van Busleyden in de semipermanente opstelling. Het werk werd enkele jaren geleden ontwikkeld door Zefiro Torna en Anne-Mie Van Kerckhoven in opdracht van het festival Laus Polyphoniae 2015. De voorstelling weerspiegelt de complexe leef- en gevoelswereld van landvoogdes Margareta Van Oostenrijk aan de hand van polyfone muziek, tekstuele en visuele symboliek. Het werk bestaat uit een digitale collage die geprint werd op een plexiglasplaat. De waarde is 20.000 euro.