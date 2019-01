Staalharde bewijzen, toch blijft jongeman drugshandel ontkennen: “Ik word geviseerd door politie” Tim Van der Zeypen

04 januari 2019

15u20 0 Mechelen Mounir A., uit Mechelen, moest zich komen verantwoorden voor het verhandelen van cocaïne. Zelf ontkent hij de feiten, maar volgens het parket is de bewijslast te groot. Het vorderde een effectieve celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 8.000 euro. “Omdat meneer staalhard blijft ontkennen en er geen schuldinzicht is”, motiveerde procureur Lieselotte Claessens haar beslissing.

Eind augustus 2018 werd de jongeman tegengehouden door de politie. Dat gebeurde op de pakring van supermarkt Colruyt langs de Liersesteenweg. De Mechelaar werd met zijn auto opgemerkt door een patrouilleploeg. “Omdat het voertuig en de nummerplaat gekend was bij de politie inzake drugshandel”, zei de procureur des konings op zitting. “De politie wou de man controleren maar hij sloeg te voet op de vlucht. Hij kon alsnog tegen de grond gewerkt worden en bij het fouilleren werd er naast twee gsm’s, ook nog een geldsom aangetroffen van enkele honderden euros en 0,9 gram cocaïne. De drugs zat verstop in de onderbroek van beklaagde.”

Promo sms

De man werd meegenomen naar het politiekantoor voor verhoor. Onderweg bleef zijn telefoon rinkelen. “Hij werd gebeld door verschillende mensen. Allemaal aliassen bleek later”, aldus procureur Claessens. “Op het kantoor werd het telefoontoestel dan uitgelezen. Daarin werden bezwarende sms’en gevonden alsook een promobericht waarin te lezen stond dat beklaagde net uit vakantie was en ‘topmateriaal’ bij had.” Tijdens de verhoren bleef hij alles ontkennen. “Ik ben gaan lopen omdat de politie me viseert. In het verleden ben ik al een paar keer hardhandig aangepakt”, zei hij tegen de verbalisanten. “Bovendien is die gsm niet van mij. Jullie hebben die in mijn broek gestoken.”

21.300 euro winst

De man gaf wel toe een drugprobleem te hebben maar bleef het verhandelen ervan staalhard ontkennen. Volgens het parket waren de feiten voldoende bewezen. Naast de berichten en de aangetroffen cocaïne waren er ook nog de verhoren van enkele afnemers die hem aanduidden als dealer. “Een van hen beweerde zelfs al vier jaar lang drugs bij beklaagde te kopen”, besloot Claessens. Op basis van deze verklaringen werd het vermogensvoordeel berekend op zo’n 21.300 euro. Dit geld, dat de jongeman volgens het parket had verdiend, werd verbeurd verklaard. Volgende week zal de zaak verder gepleit worden.