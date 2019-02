Spuihuis geeft geheimen prijs. Huisje na restauratie open voor publiek Wannes Vansina

26 februari 2019

12u25 0 Mechelen Mechelen heeft er een attractie bij: het Spuihuis. De stad stelt het gebouwtje aan de Zandpoortvest nu het gerestaureerd is open voor het publiek. Kennismaken kan tijdens gratis instapmomenten in maart.

Het houten spuihuis is, samen met het molenhuis, een restant van het grote watermolencomplex met wel zeven molens dat ontstond in de 15de eeuw. Op een occasionele Open Monumentendag na was het gesloten voor het publiek, ook omdat een bezoek niet veilig was.

Onder coördinatie van de stad kreeg het spuihuis een gefaseerde restauratie en recent een herinrichting: verlichting, enkele stopcontacten, branddetectie, een trapladder, infopanelen, …. en een venster dat uitkijkt over de Dijle.

“We kiezen ervoor om onze monumenten maximaal te beschermen en open te stellen voor het publiek. Om het interieur van het spuihuis in de kijker te zetten, deden we enkele aanpassingen en plaatsten we infopanelen. Om de link met de Dijle te tonen kwam er zicht van binnen naar buiten”, zegt schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux (Open Vld).

Het spuihuis wordt nu opgenomen in de wandeling ‘Mechelen Dijlestad’. “We passeerden hier al, maar het gebouw ook kunnen bezoeken, is een grote meerwaarde”, zegt voorzitter van de Gidsenbond Mechelen Karine Decoster.

In het spuihuis springt vooral het oude hefboomsysteem in het oog dat de sluis op en neer liet bewegen. Spitstechnologie voor zijn tijd. Met de aanleg van de Afleidingsdijle verloor het zijn functie. Het is ook niet meer functioneel.

Visit Mechelen en de Koninklijke Gidsenbodn organiseren op 13 en 17 maart ‘instapmomenten’. Daarbij wordt het spuihuis bezocht tijdens een verkorte wandeling ‘Mechelen Dijlestad’. Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht bij UiT in Mechelen of via www.tickets.mechelen.be.